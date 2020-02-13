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Прокуратура проводит проверку из-за пожара на шахте под Мурманском

Предварительной причиной пожара назвали возгорание мусора или личных вещей одного из сотрудников

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Кировска проводит проверку по факту пожара, который произошел в среду на шахте по добыче руды АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Кировске Мурманской области, об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.

"Прокуратура г. Кировска проводит проверку по факту возгорания на Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране тура и промышленной безопасности, а также соблюдения противопожарного режима на объекте.

Пожар произошел в шахте на горизонте 250 метров. Были эвакуированы более 380 человек. Предварительная причина ЧП - возгорание мусора или личных вещей одного из сотрудников.

Кировский филиал АО "Апатит" основан в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива. Это единственный в России производитель нефелинового концентрата.

Теги
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