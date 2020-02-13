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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Мурманской области

Никто не пострадал

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Открытое горение в здании склада в городе Коле в Мурманской области, которое загорелось в четверг на площади 900 квадратных метров, ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по области.

"Ликвидация открытого горения объявлена, ранг пожара - 1-бис. Пострадавших нет, людей на момент пожара внутри не было", - сказали в управлении.

В ГУ МЧС отметили, что на данный момент также устанавливается, кому принадлежит склад. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что пожар произошел на площади 900 кв. метров, в результате возгорания обрушилась кровля склада.

Теги
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