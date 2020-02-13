В Подмосковье арестовали подозреваемого в хищении 1 млн рублей у пенсионера

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в хищении у пенсионера 1 млн рублей под предлогом оформления компенсации за покупку некачественных биологически активных добавок. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам Петровой, злоумышленник имел доступ к базе данных людей, которые покупали биологически активные добавки. Он позвонил 64-летнему жителю Дмитрова, представившись сотрудником несуществующей финансовой организации. "Мужчина рассказал пенсионеру, что ему продали некачественный товар и за это в качестве компенсации положена крупная сумма денег. Однако для быстрой выплаты нужно перечислить денежные средства. Пожилой мужчина согласился и перевел на указанные звонящим банковские счета миллион рублей. После получения перевода лжефинансист перестал выходить на связь", - сказала начальник пресс-службы главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправных действий. При проведении обысков по месту временного проживания задержанного в городском округе Красногорск обнаружены и изъяты два планшета с базами данных о лицах, ранее приобретавших БАДы, а также записные книжки с информацией о суммах переводов", - сказала Петрова.

В настоящее время подозреваемый арестован.