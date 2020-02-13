{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье арестовали подозреваемого в хищении 1 млн рублей у пенсионера

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в хищении у пенсионера 1 млн рублей под предлогом оформления компенсации за покупку некачественных биологически активных добавок. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам Петровой, злоумышленник имел доступ к базе данных людей, которые покупали биологически активные добавки. Он позвонил 64-летнему жителю Дмитрова, представившись сотрудником несуществующей финансовой организации. "Мужчина рассказал пенсионеру, что ему продали некачественный товар и за это в качестве компенсации положена крупная сумма денег. Однако для быстрой выплаты нужно перечислить денежные средства. Пожилой мужчина согласился и перевел на указанные звонящим банковские счета миллион рублей. После получения перевода лжефинансист перестал выходить на связь", - сказала начальник пресс-службы главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправных действий. При проведении обысков по месту временного проживания задержанного в городском округе Красногорск обнаружены и изъяты два планшета с базами данных о лицах, ранее приобретавших БАДы, а также записные книжки с информацией о суммах переводов", - сказала Петрова.

В настоящее время подозреваемый арестован.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Саратове задержали членов банды, вымогавших 50 млн рублей у бизнесмена
Сначала злоумышленники предложили бизнесмену обеспечивать охрану фирмы и потребовали 40% прибыли организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС