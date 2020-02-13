В Москве лжесотрудник банка украл у пенсионерки с карты почти 3 млн рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению московской пенсионерки, рассказавшей, что неизвестный, представившийся по телефону сотрудником банка, похитил с ее банковской карты почти 3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полицейские установили, что 23 декабря 2019 года неизвестный позвонил заявительнице и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете, принадлежащем ей, убедил снять все деньги с банковских счетов. После чего 25 и 28 декабря женщина по указанию неизвестного по различным адресам внесла на банковские счета денежные средства на общую сумму 2,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.