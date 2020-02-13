Пограничники изъяли у жителя Приморья партию рогов краснокнижного сайгака весом 34 кг

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю обнаружили дома у жителя города Артема рога занесенного в красную книгу России сайгака массой 34 килограмма, сообщает в четверг пресс-служба управления. Примерный ущерб от истребления животных оценивается в 16,3 млн рублей.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли у жителя города Артема более 34 килограммов дериватов особо ценных диких животных. На территории частного домовладения пограничники обнаружили 181 рог сайгака, включенного в перечень особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как показала экспертиза специалистов АНО Центр "Амурский тигр", рога принадлежат как минимум 91 самцу сайгака, охота на которых на территории Российской Федерации полностью запрещена. Минимальный совокупный ущерб за уничтожение парнокопытных составляет 16,38 млн рублей. По факту изъятия дериватов проводится разбирательство.

Сайгаки относятся к животным, находящимся под угрозой исчезновения. В 1996 году они вошли в Красный список Международного союза охраны природы, а с 2002 года им присвоен статус высшей степени угрозы как виду, находящемуся в критическом состоянии в результате интенсивной охоты. Считается, что сайгак - представитель древнейшей, так называемой мамонтовой фауны, в которую входили легендарные саблезубые тигры и шерстистые носороги.