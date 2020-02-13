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Экс-заместитель мэра Новокузнецка арестован по подозрению в хищении бюджетных средств

По данным источника ТАСС, ущерб от действий Андрея Федорчука составил порядка 7 млн рублей

КЕМЕРОВО, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Новокузнецка Андрей Федорчук, которого весной прошлого года мэр Сергей Кузнецов отстранил от должности за подделку служебных документов, подозревается в хищении бюджетных средств, он арестован на два месяца, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"В отношении Федорчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение муниципального контракта на оказание услуг в рамках подготовки к паводку", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сумма ущерба составила порядка 7 млн рублей.

В марте 2019 года мэрия Новокузнецка официально объявила об отставке Андрея Федорчука, занимавшего должность заместителя главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Федорчук курировал работы по подготовке к весеннему паводку. Внутренняя проверка в мэрии установила, что фактически часть противопаводковых мероприятий в 2018 году не проводилась, но на них были составлены акты выполненных работ за подписью главы города Сергея Кузнецова. Почерковедческая экспертиза установила, что подпись мэра была подделана. 

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