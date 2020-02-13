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СМИ: в Индонезии произошло извержение самого активного в стране вулкана Мерапи

Местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности

ТАСС, 13 февраля. Извержение вулкана Мерапи зафиксировано на острове Ява в центральной части Индонезии. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тыс. м. Индонезийские власти запретили гражданам приближаться к его кратеру ближе, чем на 3 км. Местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Мерапи, название которого переводится как "гора огня", считается самым активным в стране. Во время извержения вулкана в 2016 году по меньшей мере 340 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Всего тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - 127.

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Индонезия
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