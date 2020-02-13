{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове задержали членов банды, вымогавших 50 млн рублей у бизнесмена

Сначала злоумышленники предложили бизнесмену обеспечивать охрану фирмы и потребовали 40% прибыли организации

САРАТОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Оперативники задержали троих мужчин, которые вымогали у бизнесмена 50 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области

"Задержаны трое мужчин, которые, угрожая применением физического насилия в отношении руководителя коммерческой организации, незаконно требовали передачи им 50 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснили полицейские, сначала мужчины предложили бизнесмену обеспечивать охрану и безопасность фирмы, за что потребовали 40% прибыли организации. А получив отказ, начали угрожать и потребовали заплатить им 50 млн рублей.

Возбуждено дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), решается вопрос об аресте задержанных.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС