В Саратове задержали членов банды, вымогавших 50 млн рублей у бизнесмена

САРАТОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Оперативники задержали троих мужчин, которые вымогали у бизнесмена 50 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области

"Задержаны трое мужчин, которые, угрожая применением физического насилия в отношении руководителя коммерческой организации, незаконно требовали передачи им 50 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснили полицейские, сначала мужчины предложили бизнесмену обеспечивать охрану и безопасность фирмы, за что потребовали 40% прибыли организации. А получив отказ, начали угрожать и потребовали заплатить им 50 млн рублей.

Возбуждено дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), решается вопрос об аресте задержанных.