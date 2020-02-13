{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина", - сказано в сообщении пресс-службы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Саратове задержали членов банды, вымогавших 50 млн рублей у бизнесмена
Сначала злоумышленники предложили бизнесмену обеспечивать охрану фирмы и потребовали 40% прибыли организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС