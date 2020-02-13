Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

ТАСС, 13 февраля. Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.

"Суд признал Темирева виновным по статье 275 УК РФ ("Госизмена") и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания", - сказала представитель суда.

В суде уточнили, что осужденный не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Детали уголовного дела не уточняются в связи с наличием в материалах грифа "секретно".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ФСБ вменило Темиреву обвинение в передаче данных об оборудовании, которое ученый создавал в конструкторском бюро со своим аспирантом из Вьетнама, куда также передавал составляющие гостайну сведения.

Об аресте ученого стало известно два года назад от одного из представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. 19 июля 2018 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест ученого, ему предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ, предусматривает до 20 лет колонии). На момент задержания Темиреву было 64 года, причастность к инкриминируемому преступлению на стадии предварительного следствия он категорически отвергал. Согласно данным из открытых источников, Алексей Темирев является руководителем Малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредителем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы".

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