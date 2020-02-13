Смог в Пекине достиг опасного уровня

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Смог в Пекине в четверг достиг опасного для здоровья человека уровня. Об этом сообщила столичная метеорологическая служба.

В сообщении службы отмечается, что при таком уровне существует "опасность для здоровья от чрезвычайных условий". В некоторых районах китайской столицы концентрация в воздухе мельчайших твердых частиц PM 2,5 достигает 325 и более мкг на кубический метр, что по меньшей мере в 13 раз превышает установленную Всемирной организацией здравоохранения безопасную норму (25 мкг на кубический метр).

В таких условиях муниципальные власти обычно рассылают уведомление, предписывающее останавливать работу на стройках, движение тяжелого транспорта, а также сокращать время работы части предприятий. Однако сейчас в мегаполисе и без того сохраняются многие меры карантинного режима, включая обязательное ношение защитных масок и сокращение числа работающих в офисах и на предприятиях людей.

Как отмечает пекинская газета "Чжунго жибао", ожидалось, что из-за приостановки производства как следствие вспышки нового коронавируса загрязнение воздуха будет сохраняться на достаточно низком уровне, однако этого не произошло. Издание объясняет это "неблагоприятными метеорологическими условиями, которые значительно снижают возможности местных экологических служб по снижению уровня загрязнения воздуха".