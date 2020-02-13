В Ленобласти двух бывших транспортных полицейских подозревают в похищении человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Двое бывших сотрудников транспортной полиции задержаны по делу о получении взятки и похищении человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Об истории, произошедшей в 2016 году, и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу сообщила жительница Ленинградской области. Женщина рассказала, что ее мужа похитили сотрудники транспортной полиции, после чего потребовали деньги за его возвращение и невозбуждение в отношении него уголовного дела по статье о незаконном сбыте наркотиков.

"Задержаны двое бывших сотрудников транспортной полиции", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что проведенная проверка подтвердила слова заявительницы - удалось получить доказательства, что бывшие полицейские могут быть причастны к похищению человека и получению взятки.