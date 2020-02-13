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Полиция Туапсе прекратила дело против девушки, ранившей насильника ножом

Инцидент произошел летом 2018 года

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Следствие прекратило уголовное преследование жительницы Химок Дарьи Агений, которая ранила ножом для заточки карандашей пытавшегося ее изнасиловать мужчину. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов.

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии следствия. Это решение следственных органов", - сообщил адвокат.

Летом 2018 года Агений поехала в детский лагерь в Туапсе сопровождать детей. Там на нее напал мужчина и попытался изнасиловать. Отбиваясь от злоумышленника, девушка ранила его ножом для заточки карандашей. В июле того же года против Агений возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Во время следствия девушка находилась под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияКраснодарский край
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