Полиция Туапсе прекратила дело против девушки, ранившей насильника ножом

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Следствие прекратило уголовное преследование жительницы Химок Дарьи Агений, которая ранила ножом для заточки карандашей пытавшегося ее изнасиловать мужчину. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов.

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии следствия. Это решение следственных органов", - сообщил адвокат.

Летом 2018 года Агений поехала в детский лагерь в Туапсе сопровождать детей. Там на нее напал мужчина и попытался изнасиловать. Отбиваясь от злоумышленника, девушка ранила его ножом для заточки карандашей. В июле того же года против Агений возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Во время следствия девушка находилась под подпиской о невыезде.