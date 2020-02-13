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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению в получении взятки от бизнесмена

Предприниматель на свои деньги благоустроил придомовую территорию частного дома Олега Кузнецова, стоимость работ составила 2 млн рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали первого замминистра ЖКХ Забайкальского края Олега Кузнецова по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова", - сообщили в СК, добавив, что он задержан.

По данным следствия, в 2016 году Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства. В 2016 году предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова в пригороде Читы стоимостью около 2 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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