Суд отменил приговор фигурантам дела о хищении 34 млн рублей у муниципалитета в Кирове

КИРОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Кировский областной суд в четверг отменил решение Первомайского районного суда по делу о хищении более 34 млн рублей у муниципального образования города и ООО "Электронный проездной", которое было связано с фиктивными сделками. Дело возвращено в прокуратуру, обвиняемых освободят из-под стражи, сообщила ТАСС в четверг адвокат Елена Фарафонова.

"Приговор отменили, дело вернули прокурору. Основание не было оглашено. Сегодня [обвиняемых] освободят из-под стражи", - сказала Фарафонова.

13 декабря Первомайский районный суд Кирова приговорил к лишению свободы от 3 лет до 3 лет и 7 месяцев четверых участников организованной группы, виновных в хищении более 34 млн рублей у муниципального образования "город Киров" и ООО "Электронный проездной". Суд установил, что с 2010 по 2018 годы осужденные, занимая руководящие должности в ООО "Электронный проездной", МБУ "Центральная диспетчерская служба" и в администрации города Кирова, совершали хищение средств, в том числе выделенных для реализации в образовательных организациях города навигационного оборудования и программного обеспечения "Мама, я пришел". В январе все четверо подсудимых подали апелляционные жалобы на приговор.