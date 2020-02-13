Экс-министра культуры Мордовии подозревают в мошенничестве на 3,5 млн рублей

ТАСС, 13 февраля. Бывший министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), задержан бывший региональный министр", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия выделило средства на ремонт нескольких объектов в Саранске. При содействии министра, под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах, было украдено 3,5 млн рублей бюджетных средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, речь идет об Анатолии Чушкине, который возглавлял министерство с января 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в министерстве по национальной политике. В декабре 2019 года Чушкин написал заявление об увольнении, а после отставки возглавил республиканский краеведческий музей.

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