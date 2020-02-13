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Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Суд 14 февраля рассмотрит жалобу на решение об аресте спортсмена до 1 апреля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Дегтерев.

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"В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже - обвиняемый по делу", - сказал защитник.

14 февраля Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на решение об аресте Кушиташвили до 1 апреля.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

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