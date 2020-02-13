Вице-мэра Дагестанских Огней заподозрили в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Заместитель мэра города Дагестанские Огни Шихсин Мирзоев и начальник городского управления архитектуры Тимур Абакумов подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана в четверг.

"Главное следственное управление МВД по СКФО возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В рамках его расследования был задержан заместитель мэра города Дагестанские Огни Шихсин Мирзоев. Суд отправил его под домашний арест. Еще одним фигурантом этого дела является начальник управления архитектуры города Тимур Абакумов", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о незаконном выделении земельных участков.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.