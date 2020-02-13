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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Защита обвиняемых по делу о крушении МН17 россиян примет участие в заседании суда в Гааге

Первое заседание пройдет 9 марта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты четырех россиян, которые обвиняются по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине, будет участвовать в заседании суда в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от суда над ними в России.

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Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - сказала она.

Голландская прокуратура ранее предъявила обвинение в причастности к уничтожению самолета четырем россиянам.

В четверг со ссылкой на письмо министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту сообщалось, что Нидерланды отказались от российского предложения судить фигурантов дела в РФ.

Теги
РоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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