В Петербурге депутата от ЕР с сыном подозревают в хищениях при фиктивном трудоустройстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о мошенничестве на муниципального депутата Санкт-Петербурга, которая также являлась заместителем директора центра комплекса соцобслуживания населения Красносельского района города, и ее сына за фиктивное трудоустройство людей и похищение их зарплаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По данным следствия, не позднее октября 2019 года подозреваемая совместно с неустановленными лицами из числа заведующих отделениями социального обслуживания на дому (ОСОД) похитила более 16,2 млн рублей, начисленных в качестве зарплаты фиктивным социальным работникам, якобы оказывавшим социальную помощь на дому", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, петербургские следователи возбудили в отношении депутата дело о мошенничестве. Также фигурантами по делу проходят сын депутата, который, по версии следствия, подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства, и заведующая отделения соцобслуживания на дому. Они задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании им меры пресечения

Сама депутат, по данным следствия, находится на больничном, вопрос о мере пресечения и обвинении будет решаться после ее выздоровления.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, в преступлении подозревается муниципальный депутат Галина Ившина. Согласно информации на сайте партии "Единая Россия", Ившина работает в органах соцзащиты Красносельского района с 1990 года, имеет госнаграды и является депутатом от партии в муниципальном округе Юго-Запад.