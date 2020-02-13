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В Башкирии возбудили дело из-за надругательства над малолетней

По информации местных СМИ, речь идет о сотруднике одного из детских образовательных центров Уфы

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело из-за совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, речь идет о сотруднике одного из детских образовательных центров Уфы, он якобы занимает должность преподавателя одной из спортивных дисциплин.

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