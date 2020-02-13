СМИ: в Нидерландах обнаружили еще одну посылку со взрывчаткой

ГААГА, 13 февраля. /ТАСС/. Посылка со взрывчаткой обнаружена в четверг утром в городе Лёсден. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, конверт предназначался компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывчатку. В правоохранительных органах не исключают связи с направленными ранее аналогичными посылками.

В среду в Нидерландах взорвались две посылки со взрывчаткой. Один из взрывов произошел около 8 утра (10:00 мск) в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro в Амстердаме. Другой - в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.

Позднее полиция сообщила, что отправитель конвертов потребовал определенную сумму в биткоинах. В случае отказа злоумышленник обещал продолжить свою деятельность.

В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из них не сдетонировала.