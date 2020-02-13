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Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Якутии

Еще один подросток пострадал

ТАСС, 13 февраля. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия). Об этом говорится в сообщении ГИБДД по региону.

"13 февраля около 16:30 (10:30 мск) в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о ДТП на федеральной автодороге "Колыма". На 47-м километре произошло столкновение автомашин Toyota Hiace и Nissan Qashqai. Сообщается о трех погибших, среди пострадавших - 15-летняя школьница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус Toyota Hiace, в котором ехали шесть человек, следовал из Таттинского района в сторону Якутска, легковой автомобиль двигался во встречном направлении.

Мегино-Кангаласский район примыкает к реке Лена. Федеральная трасса "Колыма" идет через пять населенных пунктов района. В Якутии в четверг наблюдается солнечная погода с температурой воздуха около минус 31 градуса.

Теги
РоссияЯкутия
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