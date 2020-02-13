Обвиняемому в создании ОПГ дагестанскому чиновнику смягчили меру пресечения

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Дагестан изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий бывшему руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеду Сулейманову, обвиняемому в создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Верховный суд Дагестана удовлетворил ходатайство следствия, изменив меру пресечения Сулейманову на запрет определенных действий сроком на три месяца, с 12 февраля по 12 мая включительно", - сообщил собеседник.

По его словам, следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения, поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предельный срок содержания под стражей обвиняемого составляет 18 месяцев, а у Сулейманова он истекал 17 февраля.

Сулейманова задержали 17 августа 2018 года. По версии следствия, преступное сообщество, созданное чиновником в 2010 году, на основании поддельных документов похитило более 210 млн рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Позже в отношении Сулейманова было возбуждено еще одно уголовное дело - о превышении должностных полномочий. Как полагают следователи, в 2015 году Сулейманов, исполняя обязанности главы Махачкалы, вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО "Даггаз" земельного участка площадью 38 тыс. кв. м, находящегося в собственности республики. 19 августа 2018 года по решению Советского районного суда Махачкалы Сулейманова арестовали, 25 октября суд лишил его полномочий депутата Народного собрания Республики Дагестан, а 31 октября его освободили от должности директора территориального ФОМС.