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СК задержал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

С ним проводятся необходимые следственные действия
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© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, бросившего двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево в январе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), пунктов "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в СК.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. Было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья. Она была готова забрать мальчиков.

В отношении отца брошенных детей завели также дело об истязании семьи (ч. 2 ст. 117 УК РФ), так как, по данным СК, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев".

Также СК установил, что данная семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ходе расследования будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги. Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

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