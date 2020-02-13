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В Саратове мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство ветеранов

Злоумышленник свою вину не признал

САРАТОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к пожизненному заключению жителя Саратова, он признан виновным в убийстве двух своих пожилых родственников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Житель Саратова признан виновным по статье 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью") и статье 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью"). Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 24 ноября 2018 года ранее судимый 47-летний мужчина вместе с супругой распивал спиртное, у них произошел конфликт, в ходе которого он избил жену. Женщина попыталась укрыться от злоумышленника в комнате, где находились 91-летняя бабушка, являвшаяся ветераном Великой Отечественной войны, и 90-летний дед нападавшего, являвшийся ветераном труда. Пенсионеры вступились за сноху, в ответ на это мужчина избил их и задушил бабушку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пенсионерки. Супруга злоумышленника и ветеран были госпитализировали, позже пенсионер умер в больнице.

Мужчина свою вину не признал.

Теги
РоссияСаратовская область
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