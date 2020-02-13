Игоря Талькова - младшего приговорили к условному сроку за повторную езду в пьяном виде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы приговорил к одному году условно и лишил права управления автомобилем на три года музыканта Игоря Талькова - младшего за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"Суд признал Талькова виновным по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") и назначил ему один год лишения свободы условно, а также лишил его права управления транспортным средством на три года", - сказала пресс-секретарь.

21 мая 2019 года Чертановский суд Москвы лишил Талькова права управление автомобилем на два года и оштрафовал на 200 тыс. рублей, признав его виновным по той же статье УК РФ.

38-летний Игорь Тальков - младший стал певцом, как и его отец. Игорь Тальков - старший (1956-1991), исполнитель песен "Чистые пруды", "Россия", был убит в октябре 1991 года перед концертом во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.