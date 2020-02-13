{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Игоря Талькова - младшего приговорили к условному сроку за повторную езду в пьяном виде

Его также лишили права управления автомобилем на три года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы приговорил к одному году условно и лишил права управления автомобилем на три года музыканта Игоря Талькова - младшего за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"Суд признал Талькова виновным по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") и назначил ему один год лишения свободы условно, а также лишил его права управления транспортным средством на три года", - сказала пресс-секретарь.

21 мая 2019 года Чертановский суд Москвы лишил Талькова права управление автомобилем на два года и оштрафовал на 200 тыс. рублей, признав его виновным по той же статье УК РФ.

38-летний Игорь Тальков - младший стал певцом, как и его отец. Игорь Тальков - старший (1956-1991), исполнитель песен "Чистые пруды", "Россия", был убит в октябре 1991 года перед концертом во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Расследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области
Источник: в администрации Рамонского района Воронежской области проходят обыски
На главу района Николая Фролова в декабре прошлого года было совершено покушение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС