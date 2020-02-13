Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

ГААГА, 13 февраля. /ТАСС/. Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Er is zojuist een bombrief ontbrand bij een bedrijfspand aan de Bijlmerdreef. Er heeft één persoon rook ingeademd, uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. De politie stelt een onderzoek. Verdere informatie volgt.— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020
"В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом, - отметили в правоохранительных органах. - Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование". По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, взрыв произошел в отделении банка ING.
Ранее посылка со взрывчаткой была обнаружена в нидерландском городе Лёсден. Она предназначалась для компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывчатку.
Днем ранее в стране взорвались две посылки со взрывчаткой. Один из взрывов произошел около 8 утра (10:00 мск) в центральном отделении сортировки почты банка ABN Amro в Амстердаме, другой - в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.
Позднее полиция сообщила, что отправитель конвертов потребовал определенную сумму в биткоинах. В случае отказа злоумышленник обещал продолжить свою деятельность.
В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из них не сдетонировала. В связи с инцидентами полиция призывала общественность к бдительности. Особое внимание, подчеркнули в правоохранительных органах, необходимо уделять белым толстым конвертам с двумя марками и напечатанным адресом, заклеенным полиэтиленовой пленкой. Отправителем таких писем значится служба по налогам и сборам Роттердама, однако при этом на конверте отсутствует эмблема ведомства.