СК проверит данные об отравлении наркотиками шестерых арестантов в московском СИЗО

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об отравлении шестерых заключенных московского СИЗО наркотиками. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки информации о возможном отравлении следственно-арестованных, размещенной в средствах массовой информации", - сообщила Иванова.

В четверг "Московский комсомолец" сообщил об отравлении шестерых заключенных СИЗО "Медведь" метадоном, которым были пропитаны продукты и туалетная бумага, переданные родными одного из арестантов. Один из арестантов впал в кому, его перевезли в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.