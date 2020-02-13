Глава "СМУ Артель" задержан по делу о хищениях при строительстве онкоцентра в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Директора компании "СМУ Артель" Олега Бондареко задержали по уголовному делу, возбужденному в связи с хищениями бюджетных средств при строительстве онкологического центра в поселке Родники под Калининградом. Об этом сообщил в четверг журналистам прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

Контракт на строительство онкоцентра в поселке Родники под Калининградом на 4,202 млрд рублей был заключен с подмосковной компанией "Артель" в октябре 2018 года. Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. "СМУ Артель" выступала в качестве субподрядчика. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей. Работы на объекте остановлены.

"Мы очень тщательно разобрались по каждому аспекту строительства онкоцентра. Мы выявили довольно серьезные нарушения закона. Мы вообще направили [в следственные органы] три материала в отношении различных фигурантов, пока возбуждено одно уголовное дело, остальные материалы находятся в стадии процессуальных проверок. Задержан руководитель "СМУ Артель", я могу назвать его фамилию - Бондаренко", - сказал Хлопушин, не исключив, что могут последовать задержания других возможных фигурантов дела.

Прокурор уточнил, что уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Создание юридического лица без намерения осуществлять деятельность". Для направления в следственные органы готовится еще один материал - о невыплате заработной платы 60 работникам "СМУ Артель", по которому также могут возбудить уголовное дело, поскольку руководители компании, не выплачивая зарплату работникам, получали по 150 - 200 тыс. рублей.

Ранее прокуратура области сообщила, что уголовное дело по фактам хищений при строительстве калининградского онкоцентра возбуждено полицией 10 февраля. Основанием стали результаты проверок законности использования средств федеральной субсидии, выделенной на софинансирование строительства онкоцентра в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

В конце января губернатор области Антон Алиханов сообщал журналистам, что некоторые субподрядчики строительства онкоцентра могли осуществлять поставки расходных материалов, которые не использовались на стройке, а возвращались поставщику. По его словам, областные власти совместно с налоговой службой указывали генподрядчику и "СМУ Артель" на проблемные участки, которые могли быть потенциально связаны со схемами обналичивания средств, но это не вызывало никакой реакции.

Об онкоцентре

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству онкоцентра на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Областные власти ведут переговоры с московской компанией "ПЭТРУСКо" о заключении контракта на проведение этих работ. Если соглашение не будет достигнуто, могут быть объявлены повторные торги. Срок ввода онкоцентра перенесен на 2021 год.