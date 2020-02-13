Бывший судья в Тольятти обвиняется в получении взятки в размере 550 тыс. рублей

САМАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший судья в Тольятти Самарской области обвиняется в получении взятки в 550 тыс. рублей за смягчение приговора. Об этом говорится в сообщении следственного управления, распространенном в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, к подозреваемому, который тогда был судьей, в 2018 году обратился его знакомый с просьбой смягчить меру наказания по уголовному делу. Рассматривая дело в 2019 году, судья изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство, назначив своему знакомому в качестве наказания штраф.

В качестве благодарности судья попросил передать ему 1 млн рублей. Судья был задержан сотрудниками ФСБ при передачи первой части взятки в размере 550 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются подробности произошедшего.