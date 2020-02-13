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Житель Москвы осужден на два года за финансирование терроризма

Мужчина перевел террористам 61 тыс. рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд вынес приговор жителю Москвы по делу о финансировании террористической деятельности. Мужчина осужден на два года, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ,

"Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с управлением по борьбе с терроризмом 2-й службы ФСБ России и ГУЭБ и ПК МВД России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Москвы Ислама Отемова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма"). Приговором Второго западного окружного военного суда Отемову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы", - говорится на сайте.

Как отмечается, в период с марта 2015 года по май 2017 года Отемов, находясь в Москве и будучи достоверно осведомленным об участии жителя Дагестана в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии, по просьбе последнего осуществил переводы денежных средств в размере 61 тыс. рублей на сообщенные жителем Дагестана номера банковских карт.

В отношении жителя Дагестана следственными органами СК России и МВД по региону возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма").

 

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