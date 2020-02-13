В Приволжском управлении Ростехнадзора прошли обыски

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски в рамках по уголовному делу в отношении одной из сотрудниц Приволжского управления Ростехнадзора. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Информацию о проведении Следственным управлением СК РФ по Республике Татарстан мероприятий в отношении Назии Зариповой, начальника отдела анализа и координации контрольно-разрешительной деятельности Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждаем. Сотрудниками Следственного комитета произведены осмотр рабочего места Зариповой и выемка документов, связанных с непосредственным исполнением должностным лицом своих должностных обязанностей", - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве добавили, что Ростехнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках пресечения преступлений коррупционной направленности, и Приволжское управление намерено оказать любое содействие в расследовании уголовного дела в отношении Зариповой, отметили в пресс-службе. К настоящему моменту управление не располагает данными о задержании женщины. Также в управлении не уточнили, по какой статье возбуждено дело.

ТАСС не располагает комментарием пресс-службы следственного управления СКР по Татарстану.