В суд направили дело хакера, выложившего в интернет сотни тысяч фото сотрудников РЖД

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело хакера, взломавшего внутреннюю систему информации РЖД и выложившего в интернет сотни тысяч фотографий руководства и сотрудников компании, передано в суд, сообщили в четверг ТАСС в Следственном комитете РФ.

"Следствием установлено, что в июне 2019 года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей, работников ОАО "РЖД", и 96 уникальных IP-адресов, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации. После этого он произвел незаконное копирование нескольких сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО "РЖД" и иных работников указанной организации, являющихся персональными данными", - сказали в СК.

Похищенные 26-летним жителем Краснодарского края данные затем были опубликованы на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну") и ч. 1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации"). Первая статья грозит штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 2 лет. Вторая предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщили в СК, выявить хакера удалось благодаря взаимодействию со службой безопасности ОАО "РЖД" и управления "К" МВД России. "Молодой человек, являющийся специалистом в IT-сфере, признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО "РЖД", - отметили в ведомстве.