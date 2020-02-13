Превышение скорости назвали причиной ДТП с микроавтобусом под Псковом

ПСКОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи назвали причиной ДТП на трассе в Пустошкинском районе Псковской области, в котором погибли восемь человек, превышение скорости водителем микроавтобуса с украинскими номерами. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области.

ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло ночью 13 февраля на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Рудо. Погибли восемь человек, еще два человека без угрозы для жизни госпитализированы.

"По версии следствия, водитель машины Mercedes на закругленном участке трассы не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего выехал на встречную полосу, наехал на ограждение и столкнулся с большегрузом. По факту ДТП следственным отделом МО МВД России "Себежский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. "Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии", - говорится в сообщении.