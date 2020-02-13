В Петербурге отправили под домашний арест сына депутата по делу о хищении денег из бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест сына муниципального депутата из Санкт-Петербурга Галины Ившиной, задержанного ранее по подозрению в участии в хищениях денег из бюджета. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, еще одному фигуранту дела продлили срок задержания на 72 часа.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станислава Ившина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под домашним арестом Ившин пробудет до 10 апреля.

Ранее в СК РФ сообщили, что в Петербурге раскрыта преступная схема с участием муниципального депутата Ившиной, которая одновременно занимала пост замдиректора комплексного центра соцобслуживания населения Красносельного района, ее сына Станислава Ившина и еще одного соучастника преступления - Ирины Эймбке. По версии следствия, они, совместно с неустановленными пока лицами, фиктивно трудоустроили работников в центр соцобслуживания, а деньги в сумме около 16 млн рублей, выделяемые им на зарплату из бюджета района, похитили.

Ившин, по данным следствия, занимался поиском людей для их фиктивного трудоустройства.

Как отметили в пресс-службе, Эймбке сегодня также доставили в суд для избрания меры пресечения, однако суд продлил срок ее задержания на 72 часа, дав следователям время для сбора документов, которые подтверждают их требования о заключении подозреваемой под стражу. Эймбке вину не признала. При этом, как отмечали в СК, депутат Ившина в настоящее время болеет и вопрос об избрании ей меры пресечения будет решаться позже.