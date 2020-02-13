{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге отправили под домашний арест сына депутата по делу о хищении денег из бюджета

Под домашним арестом Станислав Ившин пробудет до 10 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест сына муниципального депутата из Санкт-Петербурга Галины Ившиной, задержанного ранее по подозрению в участии в хищениях денег из бюджета. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, еще одному фигуранту дела продлили срок задержания на 72 часа.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станислава Ившина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под домашним арестом Ившин пробудет до 10 апреля.

Ранее в СК РФ сообщили, что в Петербурге раскрыта преступная схема с участием муниципального депутата Ившиной, которая одновременно занимала пост замдиректора комплексного центра соцобслуживания населения Красносельного района, ее сына Станислава Ившина и еще одного соучастника преступления - Ирины Эймбке. По версии следствия, они, совместно с неустановленными пока лицами, фиктивно трудоустроили работников в центр соцобслуживания, а деньги в сумме около 16 млн рублей, выделяемые им на зарплату из бюджета района, похитили.

Ившин, по данным следствия, занимался поиском людей для их фиктивного трудоустройства.

Как отметили в пресс-службе, Эймбке сегодня также доставили в суд для избрания меры пресечения, однако суд продлил срок ее задержания на 72 часа, дав следователям время для сбора документов, которые подтверждают их требования о заключении подозреваемой под стражу. Эймбке вину не признала. При этом, как отмечали в СК, депутат Ившина в настоящее время болеет и вопрос об избрании ей меры пресечения будет решаться позже.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Интервалы движения поездов по салатовой линии метро увеличены из-за пассажира на путях
Нет движения поездов от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Трубная", а в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС