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Мосгорсуд вновь отменил решение о заочном аресте украинского бизнесмена Фукса

Ранее Таганский суд заочно заключил Павла Фукса под стражу на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Он обвиняется в мошенничестве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд вновь принял решение отменить постановление о заочном аресте основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Мосгорсуд постановил решение Таганского суда о повторном заочном аресте Фукса отменить, материалы об избрании ему меры пресечения отправить на новое рассмотрение в Таганский районный суд", - сказали в пресс-службе.

Ранее Таганский суд заключил Фукса под стражу заочно на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. 11 октября прошлого года этот суд уже выносил аналогичное решение, но Мосгорсуд из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ отменил постановление об аресте и направил его на новое рассмотрение в райсуд. В январе нынешнего года Таганский суд избрал Фуксу меру пресечения в виде заочного ареста во второй раз.

По данным следствия, Фукс улетел из России в Лондон в марте 2019 года, когда ему была избрана подписка о невыезде. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В январе 2019 года его объявили в федеральный розыск, 27 сентября - в международный.

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием в $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве в статусе свидетеля, является совладельцем ряда крупных компаний, а также был учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

В 2008 году компания "Олтэр", входящая в Mos City Group, начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении "Олтэр", потерпевшими по нему признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров. Следствие установило, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению.

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