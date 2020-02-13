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В Ростовской области упал строительный кран

Один человек погиб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели рабочего в результате падения крана на стройплощадке в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Поступило сообщение о том, что на одном из строительных объектов, расположенных в городе Новошахтинске, произошло падение крана, в результате чего погиб рабочий 1952 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи, опрашивают сотрудников строительной организации, также изымается необходимая документация.

Теги
РоссияРостовская область
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