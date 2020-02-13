Кассационный суд в начале марта пересмотрит приговор Константину Котову

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта рассмотрит жалобы гособвинения и защитников активиста Константина Котова, осужденного за нарушения правил проведения митинга. Генпрокуратура просит снизить с четырех лет до одного года наказание активисту, а адвокаты Котова просят приговор отменить и освободить его от отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил один из защитников Котова Алексей Липцер.

"Рассмотрение наших кассационных жалоб и кассационного представления Генеральной прокуратуры назначено на 2 марта, в 11:00 мск", - сказал адвокат.

Генпрокуратура в кассационном представлении, поданном замгенпрокурора Леонидом Коржинеком, просит изменить Константину Котову приговор, снизить назначенное ему наказание до одного года лишения свободы. Как говорится в тексте представления, надзорное ведомство сочло приговор активисту чрезмерно суровым.

Приговор также обжаловала в кассации сторона защиты после того, как Верховный суд (ВС) России не стал рассматривать заявление адвокатов о его отмене. Как сообщала ранее ТАСС адвокат Котова Мария Эйсмонт, это решение связано с тем, что Верховный суд не рассматривает определение Конституционного суда (КС) как новое обстоятельство, которым, согласно статье 413 УПК, является "признание Конституционным судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ".

По словам адвоката, Конституционный суд не признал саму норму статьи 212.1 УК РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно") не соответствующей Конституции РФ, а лишь определил, что в случае с Котовым по ней нельзя приговорить человека к лишению свободы.

27 января Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Котову. Как указал КС, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Дело Котова

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Котов вину не признал. После этого в КС поступило обращение от его представителей с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции РФ.

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Он оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.