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В Ростовской области восьмилетний мальчик отравился крысиным ядом

Ребенка доставили в реанимацию, но спасти не смогли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти в реанимации восьмилетнего мальчика в Ростовской области, который отравился средством для травли крыс. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о том, что 12 февраля в реанимации МБУЗ ЦГБ г. Новошахтинска скончался 8-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок нашел в доме, где проживал, средство, используемое для травли крыс, которое употребил в пищу", - говорится в сообщении.

По данными ведомства, следствие назначило проведение необходимых экспертиз, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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РоссияРостовская область
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