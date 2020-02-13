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В Краснодаре обнаружили тела мужчины и его шестилетнего сына

По предварительной версии следствия, погибший убил своего сына, а потом покончил с собой

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Тела мужчины и его шестилетнего сына обнаружил житель Краснодара на одной из городских улиц, следственные органы возбудили дело по статье "Убийство". Предварительно, мужчина убил ребенка, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Местный житель недалеко от улицы 16-й Полевой участок обнаружил тела 33-летнего мужчины и его шестилетнего сына с признаками насильственной смерти. По версии следствия, погибший убил своего ребенка, после чего свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства и мотивы случившегося устанавливаются. "В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье", - резюмировали в краевом следственном управлении СК РФ.

Теги
РоссияКраснодарский край
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