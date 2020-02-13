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В Крыму арестовали женщину, подозреваемую в убийстве семилетнего сына

В момент совершения преступления женщина, по данным следствия, находилась под воздействием медицинских препаратов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал женщину, подозреваемую в убийстве семилетнего сына под воздействием сильнодействующих медикаментов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Семилетний мальчик, убитый, как считает следствие, своей матерью, был найден поздним вечером 8 февраля в припаркованной в Симферополе машине. Рядом с автомобилем нашли мать ребенка без сознания, с признаками медикаментозного отравления, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело в связи с совершением убийства малолетнего лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что утром 8 февраля женщина забрала сына у мужа, с которым он жил после расставания родителей, и должна была вернуть в обозначенное время. Когда ближе к вечеру женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

"Следователями и следователями-криминалистами с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей организованы все необходимые следственные действия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, опрошены члены семьи, их круг общения, допрошена сама мать ребенка", - сообщили в СК.

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