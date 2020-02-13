В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московские следователи СК проверят информацию о двух подростках, попросивших забрать их из семьи из-за систематических побоев. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В одном из Telegram-каналов сообщается, что двое подростков обратились в детскую поликлинику и попросили врачей забрать их из семьи. Дети сообщили, что подвергаются систематическим побоям", - сообщила она.

Начата доследственная проверка всех указанных сведений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила представитель ГСУ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.