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Автора Telegram-канала задержали за вымогательство 800 тыс. рублей у замглавы Королева

По версии следствия, Дмитрий Свиридов требовал деньги за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Автора Telegram-канала "Канал Демона" Дмитрия Свиридова задержали за вымогательство 800 тыс. рублей у заместителя главы подмосковного Королева Ильи Конышева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Свиридова задержали во время получения взятки. По версии следствия, он требовал от Конышева 800 тыс. рублей за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева", - сказал собеседник агентства.

Данный инцидент ТАСС прокомментировали и в пресс-службе главка подмосковной полиции. "Сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области в городском округе Королев установлен мужчина 1983 года рождения, подозреваемый в вымогательстве. Он требовал от главы городского округа выплаты 800 тыс. рублей, угрожая распространить в интернете компрометирующие сведения в отношении чиновника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче денежных средств подозреваемый был задержан", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что дело в отношении задержанного ведут следователи МВД. "Следователем следственного управления УМВД России по Королеву возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и возложен запрет на определенные действия", - сказали в пресс-службе.

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