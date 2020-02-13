В Мурманской области ликвидировали пожар на складе

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе площадью 900 кв. м в городе Коле Мурманской области полностью ликвидирован спустя почти 16,5 часов после возгорания. Об этом сообщили ТАСС сотрудники ПЧ-20 Кольского филиала ГПС Мурманской области, работающие на месте происшествия.

"Пожар ликвидирован в 20:22 мск полностью, тушили с самого утра, в 04:37 поступил сигнал о возгорании. На месте происшествия работали три пожарные автоцистерны, проливали каждый метр по всей площади склада", - сказал заместитель начальника ПЧ-20 Александр Гринько. По его словам, тушение осложнялось тем, что на складе хранились горюче-смазочные материалы, древесина и продукция, содержащая резину.

Сгоревший склад находился на территории промышленной зоны города Колы, вдали от жилого массива. В результате пожара соседние постройки не пострадали благодаря наличию противопожарной стены, возведенной еще в советские годы по периметру склада, рассказали пожарные.

В результате ЧП из людей никто не пострадал, складские помещения сгорели полностью, огнем уничтожены оба располагавшихся на территории склада цеха по производству резиновых плит для детских площадок и по изготовлению бани-бочки. Помещения склада и цехов не были застрахованы, возможной причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, рассказал ранее ТАСС владелец склада, руководитель ООО "Техноресурс" Игорь Борщев.

"К расследованию объективных причин пожара уже приступил Госпожнадзор, проверка по установленному регламенту будет длиться как минимум 10 дней, затем эксперты составят заключение и примут окончательное решение о причинах пожара", - сообщил ТАСС глава администрации Кольского района Александр Лихолат.