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В Северной Осетии на территории частного домовладения нашли тело женщины

Убитую разыскивали с начала января

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после обнаружения тела женщины в Пригородном районе Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"4 января 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района и пропала. 13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала вместе с местным жителем, было обнаружено захороненное тело женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержания причастных к его совершению.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, убитой является жительница селения Кобань Ирина Боженко, которую разыскивали с начала января.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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