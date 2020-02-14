На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Накануне вечером люди на трех легковых автомобилях возвращались с рыбалки в город. В 4 километрах от Хабаровска, в 70 метрах от берега два автомобиля провалились под лед", - сказал представитель пресс-службы.

Двое мужчин, которые находились в одном из автомобилей погибли, мужчина из второго автомобиля успел выбраться, его госпитализировали.

В начале недели синоптики предупреждали жителей Хабаровского края о резком потеплении, которое принес циклон из Китая. Температура в регионе, где в некоторых частях было до 30 градусов мороза, поднялась до 0 градусов и выше. Лед на реках стал непрочным.