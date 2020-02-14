Суд Австралии в марте рассмотрит апелляцию осужденного за педофилию кардинала Пелла

СИДНЕЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Австралии в марте рассмотрит апелляцию осужденного за насилие над детьми кардинала Джорджа Пелла, который намерен еще раз обжаловать свой приговор. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, Верховный суд принял к рассмотрению апелляцию кардинала Джорджа Пелла и назначил дату слушаний на 11 марта. Ожидается, что заседание пройдет в столице страны Канберре и продлится два дня. Для 78-летнего Пелла эти слушания станут последней возможностью для пересмотра приговора, вынесенного городским судом Мельбурна в марте прошлого года. В соответствии с вступившим в силу решением суда, кардинал должен провести в заключении шесть лет с возможностью выйти досрочно не ранее чем через три года и восемь месяцев.

Ранее апелляция Пелла была отклонена высшим апелляционным судом Австралии, однако его адвокаты обратились в Верховный суд на том основании, что "остаются обоснованные сомнения в том, что у их клиента была возможность совершить преступления", в которых он был признан виновным.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-х годах. До 2014 года кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего перешел на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2017 году кардинал взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.