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Кадастровый инженер из Приморья получила три года колонии за мошенничество

Она скупила по заниженной цене 28 участков земли

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Надеждинский районный суд в Приморском крае приговорил к трем годам лишения свободы кадастрового инженера, которая скупила по заниженной цене 28 земельных участков, используя мошенническую схему. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Надеждинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении кадастрового инженера, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). <…> Фигурантка приобрела по заниженной выкупной стоимости право собственности на 28 земельных участков, находящихся на территории Хасанского района Приморского края. Осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, кадастровый инженер составила декларации об объектах недвижимости с ложными сведениями о якобы построенных на земле объектах. Эти документы позволили ей выкупить землю по льготной цене. В результате таких действий администрации Хасанского муниципального района Приморского края причинен ущерб в размере свыше 7 млн рублей, который был возмещен в полном объеме.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги
РоссияПриморский край
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