Суд по делу неуставных отношений в части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Читинский военный гарнизонный суд в общем порядке рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Такое решение в пятницу принял судья.

В декабре 2019 года стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько призывников проходят по этому делу в качестве потерпевших.

"Суд постановил прекратить особый порядок судебного разбирательства, назначить судебное заседание по уголовному делу на 14:00 20 февраля 2020 года", - сказал судья.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело возбуждено по по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц") в отношении Руслана Мухатова. По информации адвокатов Шамсутдинова, рядовой Мухатов признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела.

Сам Шамсутдинов не присутствует на суде, так как находится в Москве, куда его этапировали для прохождения психиатрической экспертизы в институте имени Владимира Петровича Сербского. Адвокат Руслан Нагиев сообщал, что его подзащитный против рассмотрения дела в особом порядке, так как этот формат не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей. В пятницу адвокат Равиль Тугушев также заявил, что Шасмутдинов "возражает против особого порядка принятия судебного решения".

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